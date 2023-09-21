شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل..الاتحاد يتقدم على سيراميكا بهدف نظيف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الاتحاد السكندرى على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل.

وأحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى عن طريق الانجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاتحاد السكندرى عن طريق رجب عمران و مابولولو و خالد الغندور بينما ظهرت هجمات سيراميكا من خلال جون إيبوكا و محمد عنتر و محمد إبراهيم .

ويخوض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - سيفا تقا - محمود شبانة - كريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو - خالد الغندور - بلال السيد - أحمد عيد.

خط الهجوم: رجب عمران - كريستوف مابولولو.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى يضم كل من :

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر .

خط الهجوم: چون ايبوكا.