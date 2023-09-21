جائزة اليابان الكبرى: فيرستابن وريد بول لاستعادة هيمنتهما بعد نكسة سنغافورة

الرياص - اسماء السيد - سوزوكا (اليابان): قال بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول ومتصدر ترتيب السائقين، الخميس، إنّه لم يشعر بـ"التأثر" عقب نهاية سلسلة إنتصاراته القياسية في بطولة العالم للفورمولا واحد، في حين يأمل باستعادة توازنه في سباق جائزة اليابان الكبرى هذا الاسبوع.

ولم ينجح فيرستابن في تعزيز سلسلة انتصاراته المتتالية التي تبلغ 10 خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى، حيث احتلّ المركز الخامس خلف الاسباني كارلوس ساينس سائق فيراري بطل السباق.

رغم ذلك، يبقى الهولندي الطائر، الذي فاز بـ 12 من اصل 15 سباقاً هذا الموسم، في موقف ممتاز للظفر بلقب السائقين للعام الثالث تواليًا، مع أنّ الحسم لن يكون على حلبة سوزوكا.

إخفاقٌ واحد

ولم يظهر فيرستابن في موقف المنزعج بُعيد اخفاقه النادر في سباق الاسبوع المنصرم، وقال للمراسلين انّه جاهز "للمضي قدمًا والمحاولة مجددًا".

وقال "لا يوجد أي عاطفة، لقد توقفنا عن الفوز لسباق واحد، لقد فزنا بعشرة سباقات متتالية قبل ذلك".

وأضاف "بالطبع كنت أتمنى الفوز هناك أيضًا، ولكننا نعلم أيضًا أنه سيكون هناك دائمًا يوم حيث تنهي عطلة الاسبوع من دون الفوز أو أن تذهب الامور في الاتجاه الخطأ".

ويظفر فيرستابن بصدارة مريحة حيث يبتعد بفارق 151 نقطة عن أقرب مطارديه، وهو زميله في ريد بول، المكسيكي سيرخيو بيريس، قبل 7 سباقات من نهاية الموسم.

ويدخل الهولندي وهو المرشح الاوفر حظًا للفوز بالسباق الذي أحرزه الموسم المنصرم والذي اتسم آنذاك بالفوضى على خلفية الطقس الماطر، ما ادى الى تقليص عدد لفات السباق.

وفيما لن يستطيع فيرستابن حسم لقب السائقين في سوزوكا، فإنّ فريقه يستطيع حسم لقب الصانعين.

وكان فوز ساينس في سنغافورة أوقف سجل ريد بول المثالي هذا الموسم، غير أنّ فيرستابن رأى أنّها قد تكون الانتكاسة الوحيدة لفريقه.

وقال "ما زلت أعتقد أنه من الآن فصاعدًا يمكننا الفوز بكل سباق، حتى في ظل قيام المنافسين بتحسينات".

وتابع "ربما تتاح لهم فرصة الفوز هنا وهناك، لكني ما زلت أعتقد أن سيارتنا قادرة على الفوز بكل سباق".

هيمنة ريد بول

وأنهى ساينس سباق جائزة سنغافورة في المركز الاول متقدمًا على سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس وسائق مرسيدس البريطاني الآخر لويس هاميلتون.

وكان زميل هاميلتون، ومواطنه جورج راسل، يقاتل من اجل تحقيق الفوز الى انّه تعرّض لحادث في اللفة الاخيرة.

والمرة الأخيرة التي لم يقف فيها فيرستابن أو بيريس على قمة المنصة كانت في سباق البرازيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

ووصف الكثيرون السباق الاخير بعودة المنافسة الى عالم الفورمولا واحد بعد هيمنة واضحة لريد بول هذا الموسم، غير أنّ فيرستابن لم يعر اي اهتمام الى هذا الكلام.

وقال "بالنسبة لي، الأمر الوحيد هو أننا تعرضنا للهزيمة، وبطريقة واضحة للغاية".

وتابع "لا أفكر فيما هو جيد للفورمولا 1 لا أعتقد أن ما يحدث للفورمولا 1 سيئ بالضرورة، لأننا كنا أفضل من أي طرف آخر. إذا لم يقدّر الناس ذلك، فأنت لست مهتمًا بالفعل".

ساينس

من جهته، قال ساينس الخميس إنه فخور بإنهاء سلسلة ريد بول الخالية من الهزائم لكنه "لن يتفاجأ" إذا لم يخسروا مرة أخرى هذا الموسم.

وأضاف "بدا كأنّه سيكون من المستحيل ان نهزمهم، لكن ان نذهب الى سنغافورة ونقوم بما قمنا به، هو لشعور رائع، لكنني لن اكون متفاجئًا إن فازوا بالسباقات المتبقية".

ويتسلّح ساينس بأداء جيد في الآونة الاخيرة بعد حلوله ثالثاً أيضاً في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في بداية الشهر قبل ان يفوز في سنغافورة، علمًا انّه انطلق من المركز الاول في المرتين.

يحتل فيراري المركز الثالث في ترتيب الصانعين بفارق 24 نقطة عن مرسيدس الثاني، مما سيشعل الصراع بين الطرفين في السباقات الاخيرة على الوصافة.