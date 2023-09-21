شكرا لقرائتكم خبر عن 210 لاعبين في بطولة «هاب» المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية اتحاد الإمارات للتنس، انطلقت بطولة «هاب» المفتوحة للتنس الأرضي بنادي هاب للتنس بمنطقة واحة السيليكون بدبي وبمشاركة 210 لاعبين من المواطنين والمقيمين ومن الجنسين ولكافة الأعمار، حيث تقام 8 بطولات ضمن بطولات التصنيف بالاتحاد، وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

والبطولة التي تجد دعماً كبيراً من شركتي برينس الرياضية وليدر سبورت للتجهيزات والمعدات الرياضية، سيتم التنافس فيها بين الفئات الثمانية هي «الرجال والرواد والأولاد والبنات لسن تحت 16 سنة و14 سنة و12 سنة» لذلك تعد أحد أهم البطولات المحلية في أجندة اتحاد الإمارات للتنس، كما تمثل البطولة عودة قوية لشركة برينس لملاعب الإمارات بمضارب جديدة للتنس والاسكواش والبادل تنس والريشة الطائرة.

وتشير نتائج والمستوى الفني لمباريات الأسبوع الأول من البطولة إلى أنها تزخر بعدد كبير من النجوم، وتبشر بمستقبل مزدهر للعبة بالدولة.