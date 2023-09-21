شكرا لقرائتكم خبر عن «أبتاون» يواجه «دريم» في كأس الوثبة بتكساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار لون ستار بارك في ولاية تكساس الأمريكية اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، البالغ جائزته 10000 دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويشهد السباق البالغ طوله 1400 متر، مواجهة قوية بين 8 خيول عربية أصيلة، لم يسبق لها الفوز، ولكن صاحبة نتائج جيدة، أبرزها المهر «أبتاون وولك ذا لاين» لجون وكريستا هيننجزجارد، بإشراف كارلوس باديلا وقيادة ادريان موراليس، وسبق للمهر البالغ من العمر 3 سنوات والمنحدر من نسل «بيرننج ساند» المشاركة في ثلاثة سباقات حل خلالها في المركز الثاني مرتين.

وأبرز المرشحين لتحقيق الفوز المهرة «دريم» لبلاك بوتر، بإشراف تيري إيتون وقيادة فيكتور مانويل اوريتا، وشاركت ابنة «باسق الخالدية» والبالغة من العمر ثلاث سنوات، مرتين حلت خلالهما في المركزين الثاني والثالث.

وتسعي الفرس «إيرين» لمالكها لين بينيت، بإشراف ثندر جونسون وقيادة سيلسو رودريجوز، لإيجاد موقع لها في المنافسة بحكم الخبرة التي تمتلكها، حيث شاركت الفرس البالغة من العمر ست سنوات، والمنحدرة من نسل «نيشان» في 17 سباقاً حلت خلالها في المركز الثاني خمس مرات.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.