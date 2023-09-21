شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الفترة الأولى لـ«ميركاتو» كرة الإمارات بـ 1715 معاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم في الساعة الخامسة مساء الخميس الفترة الأولى الصيفية لـ«الميركاتو» للموسم الرياضي 2023-2024، والتي تم فتحها يوم الثالث من شهر يوليو الماضي لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول في الأندية المحترفة وفرق الدرجة الأولى والثانية والثالثة والشباب.

وبلغت معاملات الأندية خلال الفترة الأولى 1715 معاملة، وشهد اليوم الختامي للانتقالات الصيفية إجراء 148 معاملة.

ووزعت المعاملات ما بين 51 معاملة استبدال، و46 إعارة، و25 انتقال لاعب، و 1520 تسجيل لاعب، و73 كشف قيد.

قدمت أندية المحترفين 198 معاملة، تنوعت ما بين 118 لاعباً مواطناً، و 23 لاعباً مقيماً، ولاعبين من مواليد الدولة،و55 لاعباً أجنبياً.

وفي أندية الدرجة الأولى بلغت معاملات القيد والتسجيل 409 معاملة، تضمنت ( 240 لاعباً مواطناً، و16 لاعباً من مواليد الدولة، و 94 لاعباً مقيماً و59 لاعباً أجنبياً.

وأجريت في مسابقة دوري الدرجة الثانية 301 معاملة، وزعت ما بين 20 لاعباً مواطناً، و17 من مواليد الدولة، و 89 لاعباً مقيماً و175 لاعباً أجنبياً.

فيما شهد دوري الدرجة الثالثة إجراء 402 معاملة، تضمنت 8 لاعبين مواطنين، و9 مواليد الدولة، و( 36 لاعباً مقيماً )، و ( 349 لاعباً أجنبياً ).

بينما تم إجراء 85 معاملة قيد وتسجيل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة، تنوعت بين ( 54 لاعباً مواطناً )، و3 مواليد الدولة، و ( 28 لاعباً مقيماً ).

وتم قيد وتسجيل 94 لاعباً في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، من بينهم ( 68 لاعباً مواطناً )، و4 مواليد الدولة، و ( 22 لاعباً مقيماً).

وفي دوري الشباب تحت 19 سنة، قدمت الأندية 153 معاملة، تنوعت ما بين( 77 لاعباً مواطناً)، و 9 مواليد الدولة، و (67 لاعباً مقيماً).

الجدير بالذكر أن باب الانتقالات سيتم فتحه في الفترة الثانية للتسجيل «الشتوية» في الفترة من 22 يناير إلى 23 فبراير 2024.