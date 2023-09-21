شكرا لقرائتكم خبر عن «سباق دبي لجري السيدات» يعود بنسخته العاشرة في 5 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق «سباق دبي لجري السيدات»، أكبر فعالية رياضية مُخصّصة للسيدات، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، في دبي فستيفال سيتي، وتتولى مجموعة «بلان بي» تنظيم هذا السباق الذي يهدف إلى مضافرة الجهود من أجل مناصرة صحة المرأة ورفاهيتها، بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى ومجلس دبي الرياضي.

وفي هذه النسخة العاشرة، سيتم الإعلان عن الحدث من قبل مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد ألعاب القوى ومجلس دبي الرياضي.

وتماشياً مع موضوع السباق هذا العام المتمثل في الاستدامة، سيتم استخدام الطاقة الشمسية والبشرية فقط لتشغيل قرية سباق دبي لجري السيدات والمسرح الرئيسي، كما ستكون جميع المواد المستخدمة في مجموعة أدوات يوم السباق، بما في ذلك القمصان والحقائب وخرائط الطريق، قابلة لإعادة الاستخدام، فضلاً عن استخدام حبر المذيبات البيئية والورق المعاد تدويره، مع توجيه رسائل رئيسية على الأرض.

وتتاح للمشتركات فرصة الاختيار بين 3 مسافات للتنافس هي 3 و5 و10 كيلومترات.

وسيتم منح الفائزات الثلاث الأوائل في فئتي 5 كم و10 كم جوائز نقدية، وبالنسبة للعداءات في مسافة السباق 10 كيلومترات، ستحصل الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 5000 درهم، أما الفائزة بالمركز الثاني فستحصل على جائزة نقدية بقيمة 3000 درهم، بينما ستحصل الفائزة بالمركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 2000 درهم، كما تحصل الفائزات في سباق 5 كيلومترات على جوائز نقدية بقيمة 3000 درهم و2000 درهم و1000 درهم للمراكز الثلاثة الأولى، على التوالي.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يحرص مجلس دبي الرياضي على إطلاق المبادرات وتنظيم البطولات التي تساهم في تمكين المرأة في المجال الرياضي وتطويرها، ويعمل دائماً على إتاحة الفرصة لجميع النساء من مختلف الجنسيات والأعمار لممارسة مختلف الرياضات والنشاط البدني، ويمثل هذا الحدث نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الرياضية الوطنية ممثلة في مجلس دبي الرياضي واتحاد ألعاب القوى، والقطاع الخاص ممثلاً في شركة بلان بي، كما أنه يجسد الترابط بين الفعاليات الرياضية والمجمعّات التجارية والسكنية المرموقة والعديدة في دبي، ويعد سباق دبي لجري السيدات أبرز وأكبر سباق للجري مخصص للسيدات فقط، الذي يجمع بين الهواة والمحترفين من مختلف الفئات، ويعد فرصة لتطوير مستوى العداءات في منتخبنا الوطني واستمرار خوضهن سباقات تنافسية مختلفة».

من جانبه، قال اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى: «تمثل المرأة ركيزة مهمة في اتحاد ألعاب القوى، حيث تساهم في إثراء المنافسات والمشاركة باسم الإمارات في المحافل الخارجية، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لتمكينهن وخدمة الأهداف الوطنية».

وقال الدكتور هارميك سينغ، رئيس السباق - مؤسس سباق دبي لجري السيدات ورئيس مجموعة بلان بي: «يرفع سباق دبي لجري السيدات هذا العام سقف المعايير من خلال كونه علامة تجارية مسؤولة تحمل رسالة رئيسية تتمثل في دعم الاستدامة، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهذا العام، ينمو المجتمع بشكل أكبر وأوسع مع مبادرات تهدف إلى تكريم البطلات المجهولات في حملات مثل «ربات البيوت الحقيقيات في دبي»، و«نعم لها»، ويلتزم سباق دبي لجري السيدات تجاه المجتمع بعدم كونه مجرد فرصة للجري، بل منصة مجتمعية تهدف إلى دعم النساء وتمكينهن في جميع مناحي الحياة، وأناشد جميع الرجال أن يقفوا شامخين خلف نسائهم لأن كل امرأة هي امرأة ذات قيمة وجوهر».

وقالت جينيفيف كولاكو المدير العام الإقليمي للتسويق وتجربة العملاء في مجموعة الفطيم العقارية: «يسعدنا استضافة سباق دبي لجري السيدات لهذا الموسم، يُعد دبي فستيفال سيتي مول وجهة رائدة للترفيه والاستمتاع بالحياة ودعم حدث يجمع النساء معاً، في سباق مملوء بالطاقة والإيجابية والمتعة الخالصة، ويتشرف دبي فستيفال سيتي مول بدعم المبادرات التي تعزز الصحة والوحدة وقوة المرأة التي لا تنكسر».