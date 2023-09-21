شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تعلن جاهزيتها لاحتضان «مونديال العضلات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر ومس وورلد» لبناء الأجسام، اعتماد الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعداً لانطلاقة البطولة التي ستجري منافساتها في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة المنظمة في فندق نوفوتيل الفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعبدالعزيز بوهندي، مستشار الهيئة العامة للرياضة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وخليل معروف، مدير البطولة، إضافة إلى ممثلي شرطة الفجيرة والدفاع المدني والجهات الحكومية في الفجيرة، وأكد الاجتماع ضرورة تنسيق كافة الواجبات والأمور التي تتعلق بالاستضافة والاستعداد لاستقبال اللاعبين المشاركين والجمهور، لاسيما أن بطولات بناء الأجسام تحظى بشعبية واسعة على مستوى الدولة.

وأكد الشيخ عبدالله الشرقي أن بطولات بناء الأجسام التي تنظم سنوياً في الفجيرة لها مكانة مميزة بين البطولات الدولية على مستوى العالم، كما أنها ساهمت في نقلة نوعية للعبة على المستويين الإماراتي والدولي، لما حققته من مكاسب إيجابية مميزة، مشيداً بالاستعدادات الكبيرة التي أنجزتها اللجنة المنظمة، ومؤكداً أن الخبرة المتراكمة التي يتمتع بها المنظمون تمهّد لنسخة نموذجية تحتضنها إمارة الفجيرة.

وبدوره، أشار محمد بن ماجد إلى أن بطولة مستر ومس وورلد من البطولات القوية والمعروفة على مستوى العالم، ونعتز باستضافتها في الفجيرة، ونتطلع إلى أن تظهر بأفضل صورة وبما يعكس قيمتها الفنية، وتكون إضافة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها «عروس الساحل الشرقي» في تنظيم بطولات بناء الأجسام، لافتاً إلى أن البطولة ستحظى بمشاركة كبيرة من اللاعبين المحترفين والهواة من مختلف دول العالم.

ومن جانبه استعرض خليل معروف مدير البطولة، البرنامج الزمني حيث ستكون البداية يوم 5 أكتوبر عبر التسجيل وإجراءات الوزن، إضافة إلى الاجتماعات الفنية، بينما ستنطلق منافسات بطولة الهواة في اليوم التالي 6 أكتوبر، على أن تقام بطولة المحترفين وحفل التكريم يوم السبت 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد الدولي الدكتور روفائيل سانتوغا سيكون حاضراً بجانب عدد من الشخصيات الرياضية الدولية، ومبيناً أن جهات إعلامية عالمية ستحضر لتغطية منافسات البطولة، وأن اللجنة المنظمة تحرص على الوصول إلى الجاهزية التامة بشكل مبكر.

وأعلن عبدالعزيز بوهندي مستشار الهيئة العامة للرياضة، دعمه الكامل لإنجاح الحدث العالمي وجاهزية مجمع زايد لاحتضان البطولة، بوصفه أكبر المنشآت الرياضية في المنطقة ومنارة ومفخرة لكل أبناء الدولة، مجدداً شكره للقيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه للرياضة وقطاع الشباب، كما ثمن بوهندي دعم الهيئة العامة للرياضة ممثلة في رئيسها الدكتور أحمد عبدالله بن هول، وسعيد عبدالغفار الأمين العام على الجهود المقدرة والمتابعة الحثيثة.