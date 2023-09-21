الامارات | كلوب يفاجئ جماهير ريال مدريد برد فعل غريب! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول جماهير ريال مدريد برد فعل غريب عندما شاهد هدف الفوز الثمين 1-صفر للفريق الملكي على أونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، والذي أحرزه النجم الإنجليزي بيلينغهام في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رد فعل كلوب على الهدف من زوايا عدة والذي ظهر خلاله شاحب الوجه يتمتم بصوت منخفض: "بيلينغهام"، قبل أن يحرك رأسه مبتسماً ببرود، فمنهم من اعتبر طريقته سخرية من ريال مدريد الذي اعتاد في دوري الأبطال على تسجيل الأهداف بعد الدقيقة 90، وآخرون رأوا في موقفه وقفة مع فريق بلده الألماني، فيما وصف البعض المشهد امتعاضاً من إدارة نادي ليفربول التي لم تفلح في التعاقد مع بيلينغهام (20 سنة) عندما أوصى كلوب بالتعاقد معه سابقاً حين كان الأخير لاعباً في بروسيا دورتموند لكن "الريدز" أخفق في الحصول على خدماته وخسر السباق أمام ريال مدريد.

ويقدم بيلينغهام أروع العروض الفنية مع ريال مدريد منذ وصوله "سانياغو برنابيو" وسجل هدفه الأول بدوري الأبطال ومن الظهور الأول في المسابقة التي توج الريال بلقبها 14 مرة (رقم قياسي).