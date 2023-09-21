شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. إبراهيما نداى يتقدم بالهدف الثانى للزمالك فى شباك بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إبراهيما نداى لاعب الزمالك الهدف الثانى لفريقه في شباك بيراميدز بالدقيقة 62 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل،لتصبح النتيجة 2 / 1 للفريق الأبيض.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي،خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر،خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ،خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين،خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس.



































































































































































































































































