شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة نيمار.. الهلال يتعادل بصعوبة مع ضمك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق الهلال تعادلاً صعباً بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعته مع ضمك، في الجولة السابعة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة ندية بين الفريقين، عكس المتوقع، حيث عانى ضمك خلال الأسابيع الماضية من سوء النتائج، فيما يمتلك الهلال نخبة من نجوم الكرة العالمية، على رأسهم البرازيلي نيمار.

وتمكن لاعبو ضمك من الوصول إلى مرمى ياسين بونو 14 مرة من بينها 4 فرص محققة، فيما هاجم لاعبو الهلال منافسيهم 10 مرات، من بينها تسديدتان على المرمى.

وسجل مالكوم هدف الهلال في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل نيكولاي ستانسيو لضمك في الدقيقة 68 من زمن المباراة، ويقتنص نقطة مهمة في مشوار فريقه.

وواصل الهلال تصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما ابتعد ضمك عن منطقة الهبوط وتقدم للمركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، في انتظار باقي نتائج الأسبوع السابع من البطولة.