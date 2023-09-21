الامارات | تأهل البطائح ودبا الحصن إلى نهائي كأس الاتحاد لكرة الصالات

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل البطائح ودبا الحصن إلى نهائي كأس الاتحاد لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا البطائح ودبا الحصن إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات المقررة الثلاثاء المقبل وذلك بعد فوز دبا الحصن على خورفكان بهدف نظيف سجله وليد السلامي في الدقيقة الثانية كان كافيا للتأهل للنهائي، فيما فاز البطائح على مضيفه اتحاد كلباء 5-3.
وسجل أهداف البطائح فهد موسى هدفين وحمد الزعابي بينما سجل للبطائح عبدالله الفلاسي "هاتريك"، وأحرز للبطائح أيضا محمد الريسي، وراشد الهنائي الهنائي.
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