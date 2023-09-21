شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفيفا: نسعي لمنح الشباب السنغاليين فرص جديدة لتحقيق أحلامهم في كرة القدم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم أهمية الالتزام بمواصلة تطوير كرة القدم خلال اجتماع عقده في نيويورك مع رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وشهدت السنوات الأخيرة مشاركة السنغال بشكل فعّال في برنامج فيفا فورورد، حيث شرعت في تطبيق آليات الفيفا الاستثمارية الهادفة إلى ترك تأثير محلي على المجتمع من خلال تطوير كرة القدم في البلاد.



وقال إنفانتينو:"كنت سعيدًا بلقاء ماكي سال رئيس دولة السنغال، حيث بحثنا سبل تعاون بين الفيفا وبلاده في استغلال شعبية كرة القدم لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الوعي الاجتماعي".



وأضاف رئيس الفيفا:" كنت شاهدا على مدى شغف السنغاليين بكرة القدم عندما زرت هذا البلد العام الماضي، وإنني أتطلع إلى حصول المزيد من الشباب على الفرصة المواتية لتحقيق أحلامهم من خلال كرة القدم في المستقبل القريب."



يذكر أن رئيس الفيفا كان قد حضر في فبراير 2022 حفل الافتتاح الرسمي لملعب السنغال الجديد في ديامنياديو حيث ألقى كلمة أمام الجماهير والشخصيات الحاضرة.