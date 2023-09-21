في مباراة مثيرة وحالة طرد.. الزمالك يتعادل مع بيراميدز 2/2 بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الفريق الأول لنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي اقمت بينهما اليوم في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقلب نادي الزمالك تأخره، في الشوط الأول بهدف، ليحرز هدفين في الشوط الثاني ويحقق الفوز، وبعدها يعود بيراميدز للتعادل مرة أخرى.

تقدم فريق بيراميدز في الشوط الأول عن طريق عبدالله السعيد في الدقيقة 24 من ركلة حرة على يمين حارس الزمالك، وفي الشوط الثاني عدل نبيل عماد دونجا النتيجة لنادي الزمالك في الدقيقة 57 بتسديدة قوية.

وأضاف إبراهيما نداي الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 62 من رأسية قوية، وفي الدقيقة 76 نجح رمضان صبحي في تعديل النتيجة لفريق بيراميدز.

وشهدت المباراة طرد محمود علاء لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في الدقيقة 81، بعد حصوله على إنذارين خلال أحداث المباراة.