اخبار الرياضه

الدوري المصري.. الإتحاد السكندري يفوز على سيراميكا بهدف نظيف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين الإتحاد السكندري وسيراميكا كليوبترا، في تمام الساعة الـ9 مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من الممتاز.

وفاز نادي الإتحاد السكندري على نظيره سيراميكا بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

سجل الهدف الأول للإتحاد، مابولولو في الدقيقة 31 من زمن شوط المباراة الأول.

بتلك النتيجة، رفع الإتحاد رصيده لـ3 نقاط في المركز الخامس بترتيب الدوري المصري، بينما احتل سيراميكا المركز الثاني عشر بدون نقاط.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا