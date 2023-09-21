الدوري المصري.. الإتحاد السكندري يفوز على سيراميكا بهدف نظيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين الإتحاد السكندري وسيراميكا كليوبترا، في تمام الساعة الـ9 مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وفاز نادي الإتحاد السكندري على نظيره سيراميكا بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

سجل الهدف الأول للإتحاد، مابولولو في الدقيقة 31 من زمن شوط المباراة الأول.

بتلك النتيجة، رفع الإتحاد رصيده لـ3 نقاط في المركز الخامس بترتيب الدوري المصري، بينما احتل سيراميكا المركز الثاني عشر بدون نقاط.