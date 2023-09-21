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دورى نايل .. مورو ساليفو رجل مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - حصد الغانى مورو ساليفو لاعب فريق الاتحاد السكندرى جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد المساهمة فى تحقيق أول فوز له فى بطولة دورى نايل.

وفاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.

أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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