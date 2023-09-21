شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. محمد عبد المنعم يكشف سر فوز الأهلي ببطولة أفريقيا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنعم، لاعب فريق الأهلى، كواليس الفوز على الوداد المغربى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، والتى توج بلقبها الأهلى بالتعادل مع الوداد فى العودة 1/1 ونتيجة الذهاب 2/1.

وقال عبد المنعم فى تصريحات خلال برنامج "كاييتانو مصر" الذى يذاع على قناة ON E: "الأجواء في نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة قبل الماضية لم تكن جيدة، فالنهائي أُقيم من مباراة واحدة في المغرب ولم يشهد النهائي أجواء جيدة، لذا تعاهدنا في نهائي النسخة التالية أن نبذل قصارى جهدنا، وأن نبتعد أي أي مؤثرات خارجية من أجلب تحقيق اللقب الأفريقي وهو ما حدث في النهاية.

وأضاف لاعب الأهلى أن اللاعبين تواصلوا وتحدثوا سويا بين شوطى المباراة وقلنا لا نريد تكرار سيناريو الهزيمة في النسخة الماضية ولابد أن ننجح في تعويض مافات ، وبالفعل توجنا بالبطولة على أرضهم ، واختم عبد المنعم قائلا: "طول ماعندك ايمان بنفسك هتحقق هدفك".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.