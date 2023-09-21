شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: كابيتانو مصر يوفر كل الإمكانيات لتحقيق أحلام لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنعم، لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر، أن برنامج كابيتانو مصر مشروع جيد يجمع كل مواهب الجمهورية لاكتشافهم والاستفادة من قدراتهم الفنية فى المستقبل.

وقال عبد المنعم إن برنامج كابيتانو مصر يوفر كل الإمكانيات للاعبين، قائلا: "كل الإمكانيات متاحة لهم لتقديم مستوى جيد وتحقيق أحلامهم"، وأضاف لاعب الأهلى في برنامج كاييتانو الذى يذاع على قناة ON E، أن البرنامج ككل فكرة جميلة وفى تطور مستمر.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.