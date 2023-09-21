شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: كابيتانو مصر يوفر كل الإمكانيات لتحقيق أحلام لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد المنعم إن برنامج كابيتانو مصر يوفر كل الإمكانيات للاعبين، قائلا: "كل الإمكانيات متاحة لهم لتقديم مستوى جيد وتحقيق أحلامهم"، وأضاف لاعب الأهلى في برنامج كاييتانو الذى يذاع على قناة ON E، أن البرنامج ككل فكرة جميلة وفى تطور مستمر.
وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.
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