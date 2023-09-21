شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي المصارعة يخوض مبارايات الترضية ببطولة العالم بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الثنائي عبداللطيف منيع ومحمد خليل لاعبا منتخب المصارعة مبارايات أدوار الترضية فى بطولة العالم التى تقام بصربيا وتستمر حتى 25سبتمبر الجارى.

وينافس منيع فى وزن 130 كجك ، و محمد خليل لوزن 77 كجم على ان يخوضا المباريات غدا.

ويلتقى عبد اللطيف منيع مع لاعبا استونيا و الصين بينما يخوض خليل 3 مباريات امام لاعبى النرويج واوزبكستان واليابان ،وحالة فوز كل منهم فى مبارياته يتوج ببرونزية بطولة العالم.

وودعت سمرحمزة منافسات البطولة بعد الخسارة بربع النهائي بنتيجة 4/0.