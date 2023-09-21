شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. عيد عزازى: البرنامج لم يتركنا بعد الموسم الأول وفخور بالمشاركة فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عيد عزازي، أحد المتسابقين في برنامج كابيتانو مصر خلال الموسم الأول، عن قلقه خلال مشاركته فى الموسم الماضى لكن الله عوّضه وفاز وحقق حلمه فى التواجد ضمن الفائزين بالبرنامج في النهاية.

وقال عزازي فى برنامج كاييتانو الذى يذاع على قناة ON E إنه سعيد لأنه أصبح معروفا فى الشارع قائلاً: "الناس كلها عارفانى وربنا عوضني خير بعد الفوز في مسابقة الموسم الماضي".

وأضاف نجم كابيتانو مصر أن البرنامج لم يتركه بعد نهاية الموسم الماضي لأن هناك مراكز تدريب فى كل محافظة عملت على تحسين أداؤه وتطويره وهو أمر رائع.

وقدم بطل كابيتانو نصيحة للمشاركين فى النسخة الجديدة بأن ينتهزوا الفرصة ولا يضيعوها، وعليهم بذل الجهد والتعب والالتزام، وعلى قدر التعب سيكون الجزاء من الله.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.