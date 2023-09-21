شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. بكاء سارة حسنين عند اختيار الراحلين عن فريقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تتمالك سارة حسنين، مدربة فريق ثابت البطل فى برنامج كابيتانو مصر الذى يُذاع على قناة on E، أعصابها عند اختيارها اثنين من لاعبي فريقها للرحيل عن الفريق فى المرحلة المقبلة، حيث بكت وظهر عليها التأثر والحزن.

وطُلب من سارة حسنين أن تختار لاعبين للرحيل عن فريقها، فوقعت فى حيرة ثم اختارت على محمد وعبد الرحمن محمد، وحرصت على مواساة لاعبيها أن هذه ليست نهاية المطاف، بل أمامهما أكثر من فرصة فى مناسبات قادمة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.