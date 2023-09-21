شكرا لقرائتكم خبر عن فريق زوارق أبوظبي يستعد للجولة الختامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة للدخول في تفاصيل مغامرة بحرية جديدة، بالتجهيز والإعداد للجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 التي تنطلق اليوم الجمعة وحتى الأحد في مدينة فيلافيلها البرتغالية.

ويدخل فريق أبوظبي هذه الجولة بمعنويات عالية، بعد أن ضمن لقب البطولة قبل نهاية الموسم بجولة، ووصول راشد القمزي على زورق «أبوظبي 35» إلى النقطة 55 في الترتيب العام للبطولة، ليبتعد بفارق كبير جداً عن أقرب منافسيه ويحسم اللقب مبكراً للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته عبر هذه البطولة، وكانت زوارق أبوظبي قد حققت منصة ثنائية في الجولة الماضية بالبرتغال أيضاً، بعد أن حل راشد القمزي ثانياً ومنصور المنصوري على زورق «أبوظبي 36» في المركز الثالث عبر الجولة.

وفي الوقت الذي ضمن فيه صدارته للبطولة ولقب الموسم، يسعى راشد القمزي لتعزيز موقفه في الصدارة، إضافة إلى طموحه في أن يحقق لقب الجولة الختامية، وفي الوقت نفسه يهدف المتسابق منصور المنصوري، قائد زورق «أبوظبي 36»، إلى إنهاء الموسم على منصة التتويج في هذه الجولة أيضاً والتقدم إلى الأمام عبر الترتيب العام للبطولة.

وأكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن أعضاء الفريق يدخلون جولة الختام متسلحين بالنصر الكبير وإحراز لقب الموسم وصعود ثنائي لأبطاله على منصة التتويج في الجولة الماضية، وقال: «لا ضغوط على أبطالنا قبل خوض هذه الجولة، وندخل بكل أريحية من أجل المنافسة على ألقابها».

واعتبر أن الفريق الإماراتي يعد الأفضل على مستوى البطولة،وقال: «نريد أن ننهي الموسم في أجمل صورة عبر جولة الختام».