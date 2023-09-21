شكرا لقرائتكم خبر عن زايد الطاهر بطل «الإمارات للشطرنج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز زايد سلطان الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بلقب بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تحت 20 سنة للذكور، التي نظمها اتحاد اللعبة في نادي دبي للشطرنج والثقافة، وشارك فيها 22 لاعباً، وأنهى الطاهر الجولة السابعة والأخيرة برصيد 6 نقاط، وجاء يحيى شعيب لاعب نادي الشارقة في المركز الثاني برصيد 6.5 نقطة، وتساوى في المركز الثالث حمد بدر لاعب الشارقة، وراشد الحميري لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برصيد 5 نقاط، وتفوق حمد بدر بكسر التعادل.

وفي مسابقة تحت 20 سنة للإناث، حصلت عهود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على المركز الأول برصيد 6.5 نقطة، وجاءت لطيفة الدرمكي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، وتساوت زينب درويش لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وزميلتها أمل فاضل الشامسي، وعبير المازمي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وأكدت خلود الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة اللجنة النسائية، أن البطولة أفرزت جيلاً جديداً قادراً على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل للعبة الأذكياء، مشيرة إلى أن عهود عيسى من اللاعبات الموهوبات بعدما حققت لقب بطولة تحت 20 سنة وهي ما زالت بعمر 12 عاماً، ما ينطبق على عدد من اللاعبات اللاتي قدمن مستوى متميزاً في البطولة، وأيضاً على مستوى الأولاد بفوز زايد الطاهر بلقب البطولة لأول مرة، وهو تأكيد أن مستقبل اللعبة بخير.

وأضافت: «الأندية تلعب الدور الكبير في تجهيز اللاعبين واللاعبات من خلال المشاركة في هذه البطولات،ونتعامل معها على أنها الشريك الاستراتيجي للاتحاد، كما أنها تمد المنتخبات بعناصر شابة تجدد دماء اللعبة».