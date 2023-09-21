شكرا لقرائتكم صلاح يسجل في فوز ليفربول الأول بالدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب ليفربول الإنجليزي تأخره بهدف مضيفه لاسك لينز النمساوي، إلى فوز 3 – 1 يوم الخميس في الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتقدم لاسك لينز بهدف مباغت عن طريق فلوريان فيلكر في الدقيقة 14، قبل ان ينتفض ليفربول في الشوط الثاني إذ أحرز الأوروغوياني داروين نونيز هدف التعادل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميلاه الكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و88 على الترتيب.