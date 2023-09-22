شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. محمد عبد المنعم: بحب الصيف وويجز وبشجّع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنعم، لاعب الأهلى والمنتخب، عن كواليس مشاركته مع الفراعنة فى أمم أفريقيا مع كارلوس كيروش، وقت أن كان الأخير مديرا فنيا للمنتخب، كاشفاً تفاصيل عودته للأهلى.

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج "كابيتانو مصر" المُذاع على قناة ON E إن إصابة أكرم توفيق تسببت فى اعتماد كيروش عليه، وشارك كظهير أيمن، خاصة أن كيروش لا يعرف بالأسماء بل بالمستوى.

وعلق لاعب الأهلى عن مشاركته بعد إصابة الونش والاعتماد على عمر كمال، ومشاركة منعم فى مركز المساك قائلا: "أمى كانت بتدعيلى كتير". وكشف اللاعب أنه قبل النهائي تلقى اتصالا من الأهلى أنه عاد للفريق، وبالفعل بعد العودة شارك مع الأهلى فى كأس العالم للأندية.

وأجاب عبد المنعم عن بعض الأسئلة خلال استضافته فى برنامج كابيتانو مصر أنه يحب الصيف ويستمع إلى ويجز ويشجع ليفربول وبرشلونة، وعن اختياره بين فتوح وزيزو للانضمام للأهلى قال إنه يتمنى انضمام الثنائي.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.