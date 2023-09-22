شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفى بهدف رضا سليم فى المصري: ادلّع يا رضا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمغربي رضا سليم لاعب الفريق المُنضم للقلعة الحمراء الصيف الجاري قادماً من نادي الجيش الملكي المغربي.

وظهر رضا سليم في الفيديو وهو يردد كلمة "رضا يا رضا.. ادلّع يا رضا" وهو الهتاف الذي بدأ يُردده جمهور الأهلي له في المدرجات وهتفوا له به في مباراة المصري أول أمس، الثلاثاء، في الجولة الأولى من بطولة دوري نايل التى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، وسجل رضا سليم أحد هذه الأهداف.

واحتفل الأهلي من خلال الفيديو بهدف رضا سليم بعدما أعاد إذاعة الهدف وجملة اللاعب "ادلع يا رضا".