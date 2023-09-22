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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 9 / 2023 فى مقدمتها، الزمالك يغرم حسام عبد المجيد 200 ألف جنيه.
الزمالك يغرم حسام عبد المجيد 200 ألف جنيه بعد استبعاده من مباراة بيراميدز
قرر مسئولو نادى الزمالك تغريم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض 200 ألف بعد استبعاده من قائمة مباراة بيراميدز المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى نايل.
بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل.. صور
تعادل فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .
دورى نايل .. الاتحاد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب سيراميكا "فيديو"
فاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.
دوري نايل .. مودرن فيوتشر يهزم فاركو بهدفين نظيفين "فيديو"
يعقد مسئولو نادى الزمالك، جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة، مع نظرائهم بالنادى المصرى، لحسم مصير شكوى النادى الأبيض المقدمة ضد الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، المنضمين للنادى المصري.
انطلاق دورى الكرة النسائية 20 أكتوبر بمشاركة 16 فريقا
أجريت اليوم بمقر اتحاد الكرة قرعة النسخة الجديدة لبطولة دوري القسم الأول للسيدات بحضور الدكتور دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية .
كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي
اقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من قيادة هجوم فريقه أمام سان جورج الإثيوبي في افتتاح مشواره في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة المصري أمس بسبب الإيقاف من قبل لجنة الانضباط لمدة 6 مباريات.
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