شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. محمد عبد المنعم: اترفضت فى اختبارات الأهلي مرتين واتقبلت فى الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنعم، لاعب الأهلى والمنتخب، أنه ذهب إلى اختبارات النادى الأهلى وهو صغير وفى أول اختبارين لم يتم قبوله، ولكن تم قبوله فى الاختبار الثالث.

وقال اللاعب فى برنامج كابيتانو مصر: "روحت اختبارات الأهلى وأنا صغير، أول اختبارين مشونى وخدونى فى الثالث".

وقام محمد عبد المنعم فى برنامج كابيتانو بمنح أحمد أشرف لاعب فريق حسن شحاتة الذى يقوم بتدريبه طارق السيد الشارة الذهبية كأفضل لاعب فى مباراة ثابت البطل وحسن شحاتة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.