شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يحتفل بفوز سلة الأهلى: أول فريق أفريقى يفوز فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد الشناوى، حارس الأهلى والمنتخب، بفوز فريق كرة السلة على إيجاينت الأمريكى فى أولى مبارياته بكأس العالم لأندية السلة التى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى.

ونشر الشناوى صورة لفريق السلة وعلق عليها: "مبروك لفريق رجال كرة السلة كونه أول فريق أفريقى يحقق الفوز فى بطولة كأس العالم".

وتغلب فريق كرة سلة الأهلى على نظيره إيجاينت الأمريكى بنتيجة 82/76 فى أولى مباريات كأس العالم لأندية السلة والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى.

وانتهى الربع الأول بتقدم إيجاينت 20/21 بعد ريمونتادا من الفريق الأمريكى، حيث كان الأهلى متقدما طوال الربع الأول إلا أن فريق إيجناينت صنع الفارق وتقدم فى الربع الأول.

وتمكن لاعبو الأهلى من إنهاء الفترة الثانية والشوط الأول بالتقدم على نظيره الأمريكى 45/43. وجاءت الفترة الثالثة بتقدم الأهلى 62/59 لتنتهى المباراة بفوز الأهلى 82/76. ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي.

واستعد الأهلى للبطولة، حيث استعان بثلاث لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة ليكون على قدر قوة المونديال، حيث تم ضم الأمريكى نوريس كول، والنيجيرى مايكل فاكوادى، بالإضافة إلى التونسي عمر عبادة.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.