شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمي: الزمالك كان قادرًا على الفوز أمام بيراميدز وتغييرات أوسوريو إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حلمي، نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك كان قادرًا على حصد النقاط الثلاث أمام بيراميدز، وخوان كارلوس أوسوريو قام بتغييرات كثيرة في تشكيلة الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن هدف عبد الله السعيد جاء بعد خطأ من الحائط البشري من لاعبي الفريق الأبيض.

وقال مدرب الزمالك الأسبق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "حائظ الصد كان يقف بطريقة خاطئة وهو أمر سيئ جدًا للاعبي الزمالك، والزمالك أمسك بزمام الأمور بعد التغييرات التي دفع بها أوسوريو في الشوط الثاني وبدأ في الهجوم ونجح في تسجيل هدفين، ولا أعرف أين كان مدرب بيراميدز في هذا الوقت ولماذا لم يتدخل".

وأضاف: "باتشيكو تدخل بعد الهدف الثاني واستعاد السيطرة بعد التغييرات، ونجح في التعادل، بينما أوسوريو أخطأ في سحب سيد عبد الله نيمار وشارك شيكابالا، فكان من الأفضل سحب ناصر منسي، ولم نشعر بوجود تأثير لهذا التغيير".

وواصل: "أوسوريو فرغ وسط الملعب بعدما قام بإشراك عمر جابر في مركز الظهير الأيمن، وأعتقد أن تغييرات التشكيل أمر عادي حتى لو كانت 9 لاعبين، الأهم أن تكون إيجابية ولصالح فريق الزمالك".

وأتم: "النتيجة تعتبر إيجابية للزمالك خصوصا بعدما تقدم بهدفين ثم تعادل بيراميدز في النهاية، وأعتقد أن هذه المباراة مختلفة تمامًا عن مواجهة أرتا سولار في بطولة الكونفدرالية".