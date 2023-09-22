شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يخسر فى افتتاحية الدوري للموسم الـ16 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك في تفادي الهزيمة للموسم السادس عشر على التوالي فى افتتاحية الدوري بعد التعادل أمام بيراميدز اليوم، حيث كانت آخر خسارة للزمالك ضد الإسماعيلي 2007-2008 بهدف مصطفى كريم.

وتعادل فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل.

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59، وإبراهيم نداي في الدقيقة 61.

وراهن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز على خبرات أحمد فتحي بينما أراح رمضان صبحي من المشاركة أساسيًا وجاء التشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ، خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين، خط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس".

بينما تسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالحرس القديم في التشكيل الذى ضم كل من: "حراسة المرمى : محمد صبحي، وخط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي، وخط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر، خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.