شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لـ أوسوريو فى الزمالك بعد التعادل أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبيه راحة عقب مواجهة بيراميدز اليوم الخميس.

وأبلغ الجهاز الفني لاعبيه بالتدريب غدًا بمقر القلعة البيضاء دون الحصول على راحة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المُقبل، في الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

وفرض فريق الزمالك التعادل على نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .