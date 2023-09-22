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محمد الفلاح - نتيجة مباراة ليفربول ضد لاسك لاينز النمساوي في بطولة الدوري الأوروبي

نتيجة مباراة ليفربول ضد لاسك لاينز النمساوي في بطولة الدوري الأوروبي،فريق ليفربول سيكون ضيفًا على لاسك لينز النمساوي في ملعب "لينزر"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج".

يشارك فريق ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بسبب احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

يظهر فريق ليفربول في الوقت الحالي بأداء قوي في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، حيث خاض 5 مباريات وحقق 4 انتصارات وتعادل واحد، محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، خلف توتنهام في المركز الثاني بفارق الأهداف، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 15 نقطة.

من المتوقع أن يغيب اللاعب أندرو روبرتسون عن هذه المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في مباراة ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في 3 سبتمبر الماضي. وبناءً على تقديرات الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، فإنهم لن يخاطروا بمشاركته في هذه المباراة لتجنب أي تفاقم للإصابة، وسيتم منحه الراحة للتعافي بشكل كامل من إصابته.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد لاسك لاينز النمساوي بث مباشر في بطولة الدوري الأوروبي

يعود ليفربول إلى المشاركة في الدوري الأوروبي، غدًا الخميس، حيث يواجه لاسك لينز في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وأوضحت تقارير صحفية آخر تطورات حالة ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول الإنجليزي، والموعد المتوقع لعودته في ظل عمليات تعافيه من الإصابة.

موعد مباراة لاسك لينز ضد ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي

تقام مباراة لاسك لينز ضد ليفربول في الجولة الأولي من دور المجموعات للدوري الأوروبي، للمجموعة الخامسة الثامنة إلا الربع مساء غدًا الخميس 21 سبتمبر 2023، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة لاسك لينز ضد ليفربول في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة لاسك لينز ضد ليفربول، في بطولة الدوري الأوروبي على قناة beIN Sports. الناقل الحصري لبطولة اليورو لييج

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، آندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا