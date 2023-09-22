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اليوم ..ناشئات اليد أمام نيجيريا فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئات كرة اليد نظيره النيجيرى في السادسة مساء اليوم الجمعة فى نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس  خلال الفترة من 16 و حتى 24 سبتمبر الجارى .

 

واستطاع منتخب ناشئات كرة اليد التأهل لنصف النهائى بالفوز على الجزائر 30/18 فى دور ربع النهائى .

 

وحقق منتخب ناشئات كرة اليد  الفوز أول أمس على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/23 ، فى إطار ختام الدور الأول من  البطولة الأفريقية المقامة بتونس.

 

تضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.

 

و تضم قائمة اللاعبات : شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر  - هنا الحسين - جنا ايهاب.

 

لعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية وحقق الفوز فى جميع المواجهات .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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