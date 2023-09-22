شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يضم الننى لمعسكر المنتخب المقبل لمواجهتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على ضم محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي لقائمة المنتخب في المعسكر المقبل المقرر له في الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر المقبل، والذى يتخلله مواجهتي زامبيا والجزائر وديًا استعدادا لضربة البداية في تصفيات كأس العالم.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إن مدينة العين الإماراتية، ستحتضن المعسكر التدريبي للمنتخب المصري الأول، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، وسيخوض «الفراعنة» مباراتين وديتين على استاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

ويأتي معسكر منتخب مصر خلال شهر أكتوبر في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى تصفيات كأس أمم إفريقيا، بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، وكذلك منتخب تونس الذي تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.