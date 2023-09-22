شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز أكرم توفيق نفسياً قبل المشاركة فى مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهّز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، أكرم توفيق لاعب الفريق للمشاركة تدريجياً مع الفريق على غرار كريم فؤاد الذي عاد مؤخراً للتواجد مع الأهلي بعد غياب فترة طويلة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ، وهي نفس الإصابة التى تعرض لها أكرم توفيق قبل نحو ثمانية أشهر .

ويأمل مارسيل كولر في عودة أكرم توفيق بشكل جيد من أجل الإستفادة من قدراته الكبيرة في الفريق سواء من خلال الدفع به في مركز الظهير الأيمن أو خط الوسط ، ويأمل كولر في أن تكون عودة أكرم للملاعب بشكل قوي وموفقة مثلما حدث مع كريم فؤاد الذي شارك لعدة دقائق في مباراة المصري مساء الثلاثاء الماضي بالجولة الأولى لبطولة الدوري والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة سجل إحدها كريم فؤاد.

ويتحدث كولر ومعه الدكتور أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي بالفريق مع أكرم توفيق بشكل مُتكرر من أجل العودة بشكل هادئ وعدم التهوّر في المباريات أو التدريبات والتقليل من الإلتحامات القوية حفاظاً على سلامته وحتى لا يتعرض لأي مكروه.