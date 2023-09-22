شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الرقم القياسي الجديد لمحمد صلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم مشاركته بديلاً في مباراة فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على مضيفه لاسك النمسوي 3-1، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة يوروبا ليغ لكرة القدم، سجل النجم المصري محمد صلاج هدفاً وحطم رقماً قياسياً جديداً.

وافتتح لاسك التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق فلوريان فليكير الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الإيرلندي كايومين كيليهير.

وفيما بدا ليفربول عاجزاً في الشوط الأول، كانت العقلية مغايرة في الشوط الثاني، إذ أدرك الـ"ريدز" التعادل في الدقيقة السادسة والخمسين من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة وترجمها الأوروغوياني داروين نونييس بنجاح.

وبعد سبع دقائق، أحرز الكولومبي لويس دياز هدف السبق للنادي الإنجليزي بعدما حوّل في المرمى عرضية جميلة من الهولندي راين غرافنبيرخ (63).

وأكمل النجم المصري محمد صلاح الثلاثية بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 74، عندما تسلّم داخل منطقة الجزاء تمريرة من نونييس، فراوغ مدافعين بطريقة جميلة قبل أن يمرّر الكرة بين قدمي حارس المرمى توبياس لافال ويسكنها المرمى (88).

وسجل صلاح 42 هدفاً في المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول، وهو الرقم الأكبر من نوعه الذي يسجله لاعب لنادٍ إنجليزي واحد، مناصفة مع الفرنسي تييري هنري رفقة أرسنال.