«مع تدخل شيكابالا والشناوي».. وسائل إعلام تكشف تفاصيل «خناقة» مباراة الزمالك وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية تفاصيل المشادة العنيفة التي اندلعت بين الجهازين الفنيين لفريقيّ الزمالك وبيراميدز عقب نهاية مباراتهما مساء أمس الخميس.

واستضاف ملعب الدفاع الجوي مواجهة الزمالك وبيراميدز، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي الدقائق الأخيرة، رصدت الكاميرات الناقلة للمباراة اشتباكات قوية بين الجهازين الفنيين، استمرت حتى بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المواجهة.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد بدأت الأزمة بعدما سخر مساعد المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، من أحد لاعبي الزمالك وهو ما دعى لتدخل الجهاز الفني.

وأضاف الموقع أن مدحت عبدالهادي، المدرب العام للزمالك، توجه مسرعا لدكة بدلاء بيراميدز، "ودخل في اشتباك بالأيدي وصلت للخناقة".

وتابع: "بعد انتهاء المباراة، تدخل أحمد الشناوي حارس بيراميدز واشعل الأمور للدفاع عن الجهاز الفني لبيراميدز، وهو ما جعل شيكابالا يتدخل لإنهاء الأزمة".

وكان نادي الزمالك تعادل امام بيراميدز بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري.

وفي السياق، كشف موقع "بطولات" تفاصيل الواقعة مؤكدًا أن الأزمة بدأت باشتباك بين خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، مع الجهاز الفني والإداري لبيراميدز، لتبدأ المشادة بين الطرفين.

وأوضح الموقع أن المشادة بدأت بسبب اعتراض بيراميدز على إدعاء لاعبي الزمالك الإصابة وإهدار الوقت.

واستمرت الواقعة بمشادة بين قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وزميله السابق أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز.

وأضاف الموقع أن الأمور هدأت بين الطرفين، قبل أن يجمع شيكابالا اللاعبين ويذهبوا لتحية جماهير الزمالك.