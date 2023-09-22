شكرا لقرائتكم خبر عن بالبشت والشماغ والسيف.. رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - متابعات

احتفل نادي النصر باليوم الوطني السعودي الـ93 بمشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ونجوم الفريق الأول.

وخطف ثنائي فريق نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، الأنظار بشدة إليهما خلال الاحتفال باليوم الوطني في المملكة.

ويحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني السبت، حيث تشارك الأندية الرياضية الاحتفالات بهذا اليوم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لإحياء التراث الوطني وتعريف النجوم الأجانب بتاريخ المملكة.

وكان نادي النصر من أول المستعدين للاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، بعدما ظهر قائد الفريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يرتدي البشت والشماغ، ويمسك السيف، للاحتفال بهذه المناسبة على الأنغام الشعبية التقليدية، بحسب مقطع الفيديو الذي نشره النادي على حسابه في «إكس».

ويضم النصر ترسانة ثقيلة من اللاعبيين العالميين، في مقدمتهم قائد الفريق والاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.

وسبق أن شارك كريستيانو رونالدو في احتفالات يوم التأسيس خلال شهر فبراير الماضي بارتداء الثوب السعودي «المرودن» وأداء رقصة العرضة السعودية، لكنه لم يكتف بذلك خلال استعداداته للاحتفال باليوم الوطني بل ارتدى الشماغ السعودي بجانب الثوب.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سيكون سفيرًا لموسم الرياض المقبل، كما سيكون هناك متحف عن حياته وألقابه.

رونالدو، صاحب الـ38 عامًا، انضم للنصر في يناير الماضي، ووقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا، ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 7 أهداف، متفوقا بفارق هدف على زميله السنغالي ساديو ماني وسالم الدوسري نجم الهلال «6 أهداف».