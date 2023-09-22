شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكا البرازيلى يفوز على الأهلي 70/90 فى كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فرانكا البرازيلي على الاهلى بنتيجة 70/90 فى ثانى مباريات كأس العالم لأندية السلة، والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى.

انتهى الربع الأول بتقدم فرانكا 17/26، والفترة الثانية 32/42، وانتهت الفترة الثالثة 47/68، لينتهى اللقاء بفوز فرانكا بطل البرازيل70/90.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.

واستعد الأهلى للبطولة، حيث استعان بثلاثة لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة ليكون على قدر قوة المونديال، حيث تم ضم الامريكى نوريس كول، والنيجيرى مايكل فاكوادى، بالإضافة إلى التونسي عمر عبادة.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.