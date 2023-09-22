بطولة إنكلترا: يونايتد لإيقاف نزيف النقاط

الرياص - اسماء السيد - لندن: يحلّ مانشستر يونايتد المأزوم بسبب تردي نتائجه ضيفاً السبت على بيرنلي بقيادة مدربه البلجيكي فنسان كومباني القائد التاريخي للجار الغريم سيتي، آملاً في نفض غبار هزيمته القارية وايقاف نزيف النقاط، في حين يستضيف أرسنال في قمة مستواه توتنهام في ديربي شمال لندن الأحد لتأكيد تفوقه، في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويستضيف تشلسي الذي فشل في الفوز في مباراتيه الأخيرتين أستون فيلا ومدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا في التصالح مع جماهيره، فيما يسعى ليفربول المتجدد إلى احراز انتصاره الخامس توالياً عندما يستقبل وست هام، بطل مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، الأحد. ويفتتح مانشستر سيتي حامل اللقب المرحلة مستضيفاً نوتنغهام فوريست، باحثاً عن فوزه السادس توالياً.

يعاني يونايتد منذ مطلع الموسم الحالي حيث خسر في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام كل من ارسنال وبرايتون 1-3 في الدوري وبايرن ميونيخ الالماني 3-4 في دوري الأبطال، و4 من مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، في حين فشل في هز شباك منافسيه ويمر بحالة انعدام ثقة، ما يعكس احتلاله للمركز الـ 13 في الترتيب.

تبدو مهمة رجال المدرب الهولندي إريك فان تاغ سهلة على الورق أمام بيرنلي الوافد حديثاً إلى الدوري، حيث لم تخسر "الشياطين الحمر" أمام "كلاريتس" سوى مرتين منذ عام 1968.

وخسر يونايتد 18 من مبارياته الـ 35 الأخيرة خارج ملعبه "أولد ترافورد" في مختلف المسابقات، في حين يقف في مهب الأزمات التي تتوالى داخل وخارج الملاعب، بينما يتربص بيرنلي، وصيف القاع مع نقطة يتيمة، ضيفه في سعيه لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.

وفي حين يتوق كومباني لتعميق جراح يونايتد، وضع تن هاغ اصبعه على الجرح بعد الخسارة أمام بايرن بقوله إنه يتوجب على فريقه "أن ينظر إلى نفسه في المرآة"، بسبب الأخطاء الدفاعية الفادحة التي وقع بها أمام المد الهجومي البافاري.

تابع مدرب أياكس أمستردام السابق "عليك أن تتحمل التضحيات في مثل هذه المواقف وأن تبذل كل ما في وسعك وتوقف ذلك".

وأضاف تن هاغ البالغ 53 عاماً "وفقط عندما نحقق ذلك، سنفوز بالمباريات".

توتنهام لإسقاط أرسنال

حلّ مانشستر يونايتد المأزوم بسبب تردي نتائجه ضيفاً السبت على بيرنلي بقيادة مدربه البلجيكي فنسان كومباني القائد التاريخي للجار الغريم سيتي، آملاً في نفض غبار هزيمته القارية وايقاف نزيف النقاط، في حين يستضيف أرسنال في قمة مستواه توتنهام في ديربي شمال لندن الأحد لتأكيد تفوقه، في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويستضيف تشلسي الذي فشل في الفوز في مباراتيه الأخيرتين أستون فيلا ومدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا في التصالح مع جماهيره، فيما يسعى ليفربول المتجدد إلى احراز انتصاره الخامس توالياً عندما يستقبل وست هام، بطل مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، الأحد. ويفتتح مانشستر سيتي حامل اللقب المرحلة مستضيفاً نوتنغهام فوريست، باحثاً عن فوزه السادس توالياً.

يعاني يونايتد منذ مطلع الموسم الحالي حيث خسر في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام كل من ارسنال وبرايتون 1-3 في الدوري وبايرن ميونيخ الالماني 3-4 في دوري الأبطال، و4 من مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، في حين فشل في هز شباك منافسيه ويمر بحالة انعدام ثقة، ما يعكس احتلاله للمركز الـ 13 في الترتيب.

تبدو مهمة رجال المدرب الهولندي إريك فان تاغ سهلة على الورق أمام بيرنلي الوافد حديثاً إلى الدوري، حيث لم تخسر "الشياطين الحمر" أمام "كلاريتس" سوى مرتين منذ عام 1968.

وخسر يونايتد 18 من مبارياته الـ 35 الأخيرة خارج ملعبه "أولد ترافورد" في مختلف المسابقات، في حين يقف في مهب الأزمات التي تتوالى داخل وخارج الملاعب، بينما يتربص بيرنلي، وصيف القاع مع نقطة يتيمة، ضيفه في سعيه لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.

وفي حين يتوق كومباني لتعميق جراح يونايتد، وضع تن هاغ اصبعه على الجرح بعد الخسارة أمام بايرن بقوله إنه يتوجب على فريقه "أن ينظر إلى نفسه في المرآة"، بسبب الأخطاء الدفاعية الفادحة التي وقع بها أمام المد الهجومي البافاري.

تابع مدرب أياكس أمستردام السابق "عليك أن تتحمل التضحيات في مثل هذه المواقف وأن تبذل كل ما في وسعك وتوقف ذلك".

وأضاف تن هاغ البالغ 53 عاماً "وفقط عندما نحقق ذلك، سنفوز بالمباريات".

تشلسي الجريح

ومرّة جديدة يعاني فريق ستامفورد بريدج للوصول إلى الشباك، حيث فشل في التسجيل في مباراتيه الأخيرتين في الدوري اذ خسر أمام نوتنغهام فوريست 0-1 وتعادل سلباً مع بورنموث، كما لم يفز سوى مرتين في بريميرليغ منذ آذار/مارس.

ورغم كل المبالغ الطائلة التي انفقها هذا العام لتدعيم صفوفه، إلا ان 6 من بدلائه في التعادل السلبي أمام بورنموث لا يملكون خبرة في الدوري.

قال بوكيتينو واصفا ما يمرّ به فريقه بعد التعادل السلبي "نعلم ما يتعيّن علينا القيام به، وإيماننا قويّ".

يدرك مدرب توتنهام وباريس سان جرمان السابق أن إدارة تشلسي لا تملك ميزة الصبر، لذا ليس أمامه سوى معادلة الفوز عندما يواجه أستون فيلا السابع، علما أن مقصلة الإقالة ليست بعيدة عن رقبته بعدما عانى الألماني توماس توخل القدر ذاته في بداية أسابيع الموسم المنصرم، في حين لم يكن مصير بديله غراهام بوتر أفضل اذ أقيل أيضاً في نيسان/أبريل عندما كان تشلسي يقبع في المركز الـ 11.