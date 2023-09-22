شكرا لقرائتكم خبر عن «الرباط الصليبي» ينهي موسم شراحيلي مع الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن اتحاد جدة أن مدافعه الدولي أحمد شراحيلي سيجري عملية جراحة على مستوى الركبة بعدما أظهر التشخيص الطبي إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الاتحاد والفتح التي انتهت لمصلحة الأول 2-1 ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهت الإصابة التي تحتاج لرحلة علاجية لا تقل عن 6 أشهر موسم صاحب الـ 29 عاماً،ما يعني غيابه عن الاستحقاقات القادمة، ومن بينها كأس العالم للأندية التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في جدة خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

وانتقل شراحيلي الملقب «شطا» من الشباب إلى الاتحاد في يناير 2022 في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات ليفوز مع«العميد» ببطولة الدوري وكأس السوبر.