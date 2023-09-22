شكرا لقرائتكم خبر عن محترف سانديفيورد النرويجي جاهز للعب مع «أسود الرافدين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

نجحت لجنة المحترفين العراقيين في إنجاز الأوراق الرسمية العراقية لمحترف فريق سانديفيورد النرويجي «دانيلو السعيد» بعد طلب من مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس بضرورة إنجازها.

وذكر زيد الزيدي، عضو لجنة المحترفين، أن أوراق اللاعب دانيلو السعيد مرت بثلاث مراحل في السويد والعراق قبل إنجازها بشكل تام الخميس، ليصبح اللاعب متاحاً لتمثيل المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في البطولات المقبلة.

وأضاف الزيدي، أن لجنة المحترفين عملت بشكل مضاعف في الأيام السابقة لضمان تحضير اللاعب من الناحية الإدارية ليكون جاهزاً لتمثيل «أسود الرافدين» في الاستحقاقات المقبلة.

يذكر أن اللاعب دانيلو السعيد يلعب في خط الوسط، وقد مثل عدة فرق في السويد قبل أن ينتقل إلى فريقه الناشط في الدوري النرويجي الممتاز لكرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب دانيلو السعيد، كان قد تلقى دعوة من قبل راضي شنيشل، المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم لغرض المشاركة معه في التصفيات الآسيوية التي جرت مؤخراً في الكويت، إلا أن عدم إنجاز أوراقه الثبوتية العراقية أدى إلى عدم وجوده مع المنتخب الأولمبي العراقي.