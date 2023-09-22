شكرا لقرائتكم دورتموند وفولفسبورغ في "اختبار تحمّل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث فولفسبورغ المتجدد عن تحقيق فوزه الأول منذ 10 سنوات على مضيفه بوروسيا دورتموند المتعثر عندما يلتقيان في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم يوم السبت، حيث وصف مدرب الأول الكرواتي نيكو كوفاتش المواجهة المنتظرة بـ "اختبار التحمّل".

استهل دورتموند الذي خسر لقب الدوري في اليوم الاخير من الموسم المنصرم لمصلحة بايرن ميونخ، الموسم الحالي بصورة ضعيفة قياسًا الى أدائه في السنوات الماضية، وتلقى خسارة جديدة منتصف هذا الاسبوع على يد باريس سان جيرمان الفرنسي 0-2 في الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ومع أنّ النادي "الاصفر والأسود" لم يخسر بعد محليًا، اذ حقق انتصارَين مقابل تعادلَين، إلا أن جميعها كانت أمام فرق متواضعة.

وينتظر فريق المدرب إدين ترزيتش مهمة حذرة يوم السبت بمواجهة فولفسبورغ الذي يبدو في حلّة واعدة تحت قيادة مدرب بايرن السابق كوفاتش في عامه الثاني معه، حيث حقق ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة، متقدما بفارق نقطة عن دورتموند في الترتيب.

يعوّل دورتموند على أن يقف التاريخ إلى جانبه كونه يملك أفضلية التفوّق في المواجهات المباشرة مع فولفسبورغ، وايضًا في المواجهات مع الأندية التي أشرف على تدريبها كوفاتش.

وتشير الأرقام إلى فوز فولفسبورغ مرة واحدة في آخر 16 مباراة ضد دورتموند، وكان في نهائي كأس المانيا عام 2015 بنتيجة 3-1.

حينها، خاض البلجيكي كيفن دي بروين مباراته الاخيرة بقميص فولفسبورغ قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي الانجليزي، وقدّم أداء رائعا أمام دورتموند الذي كان يودّع ايضا مدربه يورغن كلوب المنتقل إلى ليفربول الانجليزي.

كما لم يفز فولفسبورغ في "سيغنال ايدونا بارك" معقل دورتموند منذ العام 2012، فيما خسر كوفاتش مبارياته الاربع على هذا الملعب كمدرب لكل من فولفسبورغ وبايرن وأينتراخت فرانكفورت.

وفي حديثه يوم الخميس، قال كوفاتش "في مرحلة ما ستنتهي هذه السلسلة".

ودعا المدرب الكرواتي فريقه إلى "التحلي بالشجاعة" في "اختبار التحمّل"، قائلا "عندما تتصرف بخوف في دورتموند، يصبح الأمر صعبًا للغاية".

من ناحية أخرى، يأمل باير ليفركوزن المتصدر ووصيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ 11 الأخيرة، العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلهما 2-2 في قمة مباريات المرحلة الماضية.

ويحتل ليفركوزن المركز الاول برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، متقدماً بفارق الأهداف عن النادي البافاري الذي فشل في فك ارتباطه بمنافسه بتعادله معه على ملعبه "أليانز أرينا"، برغم الهدف الرابع لوافده الجديد المهاجم الانجليزي هاري كاين.

وتنتظر أندية لايبزيغ وشتوتغارت وهوفنهايم وفولفسبورغ التي تتساوى بـ 9 نقاط، أي نقص من فريقي المقدمة.

ويواجه بايرن على أرضه بوخوم الثالث عشر السبت متسلحًا بالثقة بعد فوزه على مانشستر يونايتد الانجليزي 4-3 في دوري الابطال.

ولم يفز بوخوم على النادي البافاري سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 17 الاخيرة، وكان ذلك في عام 2004.

من ناحيته، يستضيف ليفركوزن الفائز على هاكن السويدي 4-0 في المجموعة الثامنة من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، نظيره هايدنهايم الحادي عشر الأحد.

في المقابل، قدّم لايبزيغ الذي يحلّ ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت عروضًا هجومية نارية هذا الموسم بتسجيله 19 هدفًا، فيما تلقت شباكه 5 في ست مباريات رسمية هذا الموسم كان آخرها الفوز على يونغ بويز السويسري 3-1 في دوري الابطال.

يُعد النيجيري فيكتور بونيفاس المنضم الى صفوف ليفركوزن خلال الصيف احد ابرز ركائزه في مشواره الناجح مطلع الموسم الحالي.

سجل بونيفاس، 22 عامًا، والذي ادّت انطلاقته النارية هذا الموسم الى استدعائه للدفاع عن قميص منتخب بلاده للمرة الاولى بداية الشهر الحالي، 4 أهداف ومرر كرتين حاسمتين بعد أربع مباريات.

أقدم ليفركوزن المتصدر على القيام بخطوة تنطوي على مخاطرة واضحة بتعاقده مع بونيفاس الذي تعرض لاصابتين قويتين في قدمه خلال مسيرته. الا انّه باشراف المدرب الاسباني تشابي ألونسو وفي ظل تألق بونيفاس، يبدو أن هذه المخاطرة بدأت تجني ثمارها.