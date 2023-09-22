الامارات | وفاة لاعبة كرة قدم عن عمر يناهز 27 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، وفاة لاعبة وسط الفريق مادي كوزاك عن عمر 27 عاماً.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا، أن كوزاك التي تم تعيينها كقائدة ثانية للفريق، كانت قد دخلت موسمها السادس في دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب" للسيدات، لتصبح أقدم لاعبة في القائمة الحالية للفريق.

وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي: "شيفيلد يونايتد يعرب عن أسفه لإعلان أخبار حزينة بوفاة مادي كوزاك".

وأضاف: "مادي لاعبة فريق السيدات منذ 2019، والمديرة التنفيذية للتسويق في النادي توفيت، اليوم الأربعاء".

وأوضح شيفيلد عبر بيانه، أن مادي 27 عاماً وصلت إلى 100 مشاركة بقميص فريق السيدات في شيفيلد الموسم الماضي".

ولم يذكر بيان النادي مزيداً من التفاصيل.

وكانت كوزاك انضمت إلى الفريق في منتصف موسمه الأول بالدرجة الثانية في يناير 2019، وفي الموسم الماضي أصبحت أول لاعبة تصل إلى 100 مشاركة مع النادي.

وكانت اللاعبة السابقة في صفوف منتخب إنجلترا للسيدات، قد وقعت على تمديد عقدها مع الفريق في يوليو (تموز) الماضي.