الامارات | منتخب "المواي تاي" يعلن جاهزيته لبطولة العالم في تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن مشاركة المنتخب الوطني في منافسات بطولة العالم للمواي تاي تحت 23 سنة التي ستقام في مدينة أنطاليا بتركيا من 29 الجاري إلى 7 أكتوبر المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي.

وأكمل المنتخب تحضيراته التدريبية في معسكره التدريبي الداخلي الذي أقيم داخل أروقة اتحاد اللعبة، وذلك بإشراف عمر النعيمي المدير الفني في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج والكادر التدريبي المعتمد وبمشاركة مجموعة مميزة من اللاعبين، استعدادا للبطولة العالمية التي تشهد مشاركة نخبة منتخبات وأبطال العالم، في خطوة مهمة لتأكيد حضور المنتخب الوطني ومواصلة عروضه القوية في الاستحقاقات القارية والعالمية.

ومن المؤمل أن تغادر بعثة المنتخب للمواي تاي متوجهة إلى أنطاليا مساء اليوم الموافق 22 الجاري، ويرأس الوفد ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بجانب الكادر الفني و23 لاعبا، حيث سيدخل المنتخب خلال الفترة التي تسبق انطلاق البطولة في معسكر تدريبي خارجي تحضيري، تمهيدا لعمليات الوزن والفحص الطبي ومن ثم الانخراط في منافسات الأدوار التأهيلية للبطولة.