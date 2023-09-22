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الامارات | نادي العين يوقع عقد رعاية مع شركة "سلوشنز بلس"

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العين يوقع عقد رعاية مع شركة "سلوشنز بلس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت شركة سلوشنز بلس التابعة لشركة مبادلة للاستثمار اتفاقية رعاية مع نادي العين لكرة القدم، وذلك ضمن حفل توقيع رسمي أقيم أمس. وتنص هذه الاتفاقية، على منح نادي العين لكرة القدم شركة سلوشنز بلس حقوق العلامة التجارية الحصرية، مما يعزز مساهمة سلوشنز بلس في تنمية القطاع الرياضي في أبوظبي والعين.

وسيتيح هذا التعاون، ظهور شعار سلوشنز بلس بشكل واضح على المنتجات الرسمية للنادي وخلال المقابلات والاجتماعات الصحفية وعلى مقاعد الاستاد وفي مرافق التدريب، كما تتمتع شركة سلوشنز بلس بفرصة الاستخدام الحصري لمقصورة الضيافة، مما يسمح بزيادة التواصل وبناء العلاقات أثناء المباريات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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