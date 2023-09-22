شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات صارمة من بيريرا للقضاء على ظاهرة إضاعة الوقت فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعليمات جديدة للحكام للحد من الظواهر السلبية فى الدورى المصرى للموسم الجديد، وعلى رأسها ظاهرة إضاعة الوقت. ووضع بيريرا 5 تعليمات للحكام للحد من ظاهرة إضاعة الوقت: - إنذار أى شخص يرتكب عملا واضحا ومتعمدا لتأخير استئناف اللعب. - إنذار اللاعب الذى يعيق حارس المرمى فى ركل الكرة بسرعة للقيام بهجوم مضاد. - إنذار أى شخص يضيع الوقت أو يحاول تحقيق ميزة تكتيكية. - إنذار اللاعب الذى يركل الكرة بعيدا داخل الملعب لتأخير تنفيذها. - إنذار حراس المرمى الذين يؤخرون تنفيذ ركلة المرمى. وانطلق الدورى المصرى الاثنين الماضى بمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى باستاد جهاز الرياضة، وانتهت المباراة بفوز طلائع الجيش بهدفين نظيفين.

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