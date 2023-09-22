شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع ينافس على برونزية بطولة العالم فى صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة على لاعب أستونيا بنتيجة 2/0 فى مباراة الترضية ببطولة العالم التى تقام بصربيا وتستمر حتى 25 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يلتقى عبد اللطيف منيع مع لاعب الصين على برونزية بطولة العالم.

كما تغلب محمد إيهاب على لاعب النرويج بنتيجة 4/2 فى مباريات الترضية أيضا على أن يلتقى مع لاعب أوزبكستان والفوز عليه يؤهل إيهاب لمباراة البرونزية أمام لاعب اليايان.

وودعت سمر حمزة منافسات البطولة بعد الخسارة بربع النهائي بنتيجة 4/0

وفى فبراير الماضى حقق عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة الروماني وزن 130 كيلو الميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة للتنصيف العالمى التى أقيمت بمدينة الإسكندرية.