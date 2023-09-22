شكرا لقرائتكم خبر عن ماني وفيرمينو وجهاً لوجه في القمة السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تتجه الأنظار مساء الجمعة إلى ملعب الأول بارك الجامعي الذي يستضيف قمة النصر وضيفه الأهلي عند العاشرة بتوقيت الإمارات في ختام الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

تذهب المباراة إلى أعلى درجات الأهمية للفريقين،حيث يعني الفوز الصعود 3 نقاط في اتجاه النقطة الـ18 بالنسبة للأهلي ليتساوى مع الاتحاد المتصدر،وتمنح النصر النقطة الخامسة عشرة ليتقدم مركزاً في المرتبة الخامسة ويقلص الفارق مع الاتحاد إلى 3 نقاط والهلال إلى نقطتين والاتفاق والتعاون إلى نقطة واحدة،بينما التعادل لن يغير واقعهما في المركزين الخامس والسادس.

ميدانياً،المواجهة ستكون ثنائية وعاطفية بين بعض اللاعبين،السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر سيكون بمواجهة البرازيلي فيرمينو مهاجم الأهلي بعد رحلة واحدة للثنائي إلى جانب ليفربول لمدة 6 أعوام تقريباً،والدولي السعودي عبد الرحمن غريب بقميص النصر سيواجه الأهلي فريقه السابق للمرة الأولى،ويلعب فراس البريكان بقميص الأهلي بعدما تكون في النصر.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الدوري «7 أهداف» القوة الضاربة النصراوية هجومياً والتي تضم البرازيلي تاليسكا وماني والقادم من الخلف بروزفيتش،في حين تحوم الشكوك حول قدرة البرتغالي أوتافيو على المشاركة نتيجة إصابته أمام برسبوليس الإيراني الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا، فيما الإيفواري سيكو فوفانا يبدو جاهزاً للمباراة إذا قرر البرتغالي كاسترو الاستعانة به.

على الجانب الآخر يقود الثنائي فيرمينو ورياض محرز قوة الأهلي الهجومية والتي تضم الفرنسي ماكسيمين والقادم من الخلف كيسي،ويفتقد دفاع الأهلي لعبد الباسط الهندي الذي طرد في المباراة الأخيرة أمام التعاون.

ويلعب الجمعة أيضاً الأخدود الرابع عشر مع الخليج الثالث عشر،ويحل أبها الثاني عشر ضيفاً على الوحدة الثامن.