شيكابالا كان ضد الفريق.. نجم الزمالك السابق: "بيراميدز كان يقدر يخلص المباراة بدري"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الزمالكوبيراميدز لم تشهد ظهور قوي للفريق الابيض سوى في ربع ساعةبالشوط الثاني.

وقال "عبدالملك" في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذييبث عبر قناة etc الفضائية: "تغييرات تشكيل الزمالك كانت كثيرة جدًا،وفترة الإعداد لم تكن قوية كما حذرنا في وقت سابق، لكن فريق بيراميدزيضم إسكواد قوي وهناك دعم غير طبيعي للفريق، ولكن لن يكونوا أقوياءفي بطولة الدوري، لأنه لا يتم محاسبة أي لاعب في بيراميدز سواء منجمهور أو إعلام، وأعلى عقود موجودة في بيراميدز والأهلي والزمالك".

وأضاف: "كانت هناك فوارق في الشوط الأول لصالح بيراميدز، ولو كانهناك تركيز بالنسبة لهم كانوا حسموا اللقاء لصالحهم، ولكن الأمورتغيرت في الشوط الثاني وجمهور الزمالك علامة فارقة، مع التغييراتالتي حدثت من جانب أوسوريو، ساهموا في تغيير شكل الزمالك، ولكنالدفع بـ شيكابالا لم يكن في صالح الفريق، خصوصا في ظل المشاكلالبدنية للأبيض، كان يجب تأخير هذا التغيير، أو سحب ناصر منسيواشراك أوباما كرأس حربة".

وأضاف: "باتشيكو قام بالدفع بـ محمد حمدي في ظل تفوق سيد نيمارعلى كريم حافظ ظهير أيسر بيراميدز، والزمالك يعاني من نقص واضحفي بعض المراكز، ولم يقوم بتعزيز صفوفه، ويحتاج 3 لاعبين مميزين فيالوسط، وجناحين مع زيزو ومصطفى شلبي".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعادل أمام بيراميدز بهدفين لكل فريقخلال المباراة التي اقيمت بينهما أمس على ملعب الدفاع الجوي، فيالجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري الممتاز.